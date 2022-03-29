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29 марта, 23:09

Болельщики Сенегала светили лазерами в глаза футболистам Египта. Салах не смог реализовать пенальти

Болельщики Сенегала светили лазерами в глаза футболистам Египта
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах.
Фото Twitter

Сборная Сенегала обыграла Египет и вышла на ЧМ-2022. Исход противостояния решался в серии пенальти, где точнее были игроки Сенегала — 3:1.

Отметим, что по ходу всей встречи сенегальские фанаты старались мешать египетским игрокам и светили им в глаза лазерами.

В серии одиннадцатиметровых команды не забили первые четыре удара подряд, включая промах от Мохамеда Салаха и Калиду Кулибали. Решающий пенальти реализовал Садио Мане.

Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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