Болельщики Сенегала светили лазерами в глаза футболистам Египта. Салах не смог реализовать пенальти

Сборная Сенегала обыграла Египет и вышла на ЧМ-2022. Исход противостояния решался в серии пенальти, где точнее были игроки Сенегала — 3:1.

Отметим, что по ходу всей встречи сенегальские фанаты старались мешать египетским игрокам и светили им в глаза лазерами.

В серии одиннадцатиметровых команды не забили первые четыре удара подряд, включая промах от Мохамеда Салаха и Калиду Кулибали. Решающий пенальти реализовал Садио Мане.