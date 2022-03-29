Сенегал в серии пенальти завоевал путевку на ЧМ-2022 в противостоянии с Египтом

Сборная Сенегала в основное время обыграла команду Египту со счетом 1:0 в ответном матче финальной стадии квалификации ЧМ-2022.

Так как в первой встрече Египет победил с аналогичным счетом, то встреча перетекла в дополнительное время. В овертайме команды не смогли забить, так что исход противостоянии решался в серии пенальти.

Точнее были игрока Сенегала — 3:1. Отметим, что египтяне не забили три пенальти из четырех, в том числе не смог реализовать свой удар и Мохамед Салах.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка

3-й раунд

Сенегал — Египет — 1:0 д.в. (1:0, 0:0). Пенальти — 3:1

29 марта.