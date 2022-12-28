В «Реале» считают, что Кроос завершит карьеру этим летом

Полузащитник «Реала» Тони Кроос пока не знает, где хочет продолжить карьеру по окончании контракта с мадридцами. Его соглашение истекает летом 2023 года.

По данным Madrid Xtra, в «Реале» надеются, что Кроос завершит игровую карьеру по окончании сезона. За мадридский клуб Тони выступает с 2014 года.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.