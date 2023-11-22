Тчуамени должен вернуться в строй «Реала» к середине декабря

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени, сообщает Diario AS.

По данным источника, футболист вернется в общую группу команды к середине декабря.

23-летний футболист был травмирован 30 октября в выездном матче против «Барселоны» в чемпионате Испании. До конца года француз должен выйти на поле.

В этом сезоне Тчуамени провел 11 матчей в ла лиге, забив 1 гол. Футболист проводит свой второй сезон в составе «Реала» после перехода из «Монако» летом 2022 года.