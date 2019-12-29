Сын погибшего Рейеса сделал покер за «Реал» в финале детской лиги

Хосе Антонио Рейес-младший, сын бывшего нападающего сборной Испании, сделал покер за «Реал» в финале детской лиги против «Севильи». 12-летний нападающий дебютировал за детскую команду «Реала» в октябре 2019 года.

Один из голов Рейес забил с эффектного штрафного.

? #LaLigaPromisesEnGol



? REMONTADA DE LA @lafabricacrm



? Hat-trick para poner a su equipo por delante pic.twitter.com/M7uJ0GWScw — GOL (@Gol) December 29, 2019

Видео всех голов опубликовано на портале AS.

Хосе Антонио Рейес, игравший за «Севилью», «Арсенал», «Атлетико» и «Реал», погиб в автокатастрофе 1 июня.