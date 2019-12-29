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Сын погибшего Рейеса сделал покер за «Реал» в финале детской лиги

17:14

Хосе Антонио Рейес-младший, сын бывшего нападающего сборной Испании, сделал покер за «Реал» в финале детской лиги против «Севильи». 12-летний нападающий дебютировал за детскую команду «Реала» в октябре 2019 года.

Один из голов Рейес забил с эффектного штрафного.

Видео всех голов опубликовано на портале AS.

Хосе Антонио Рейес, игравший за «Севилью», «Арсенал», «Атлетико» и «Реал», погиб в автокатастрофе 1 июня.

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