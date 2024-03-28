Парехо поделился мнением о свисте в адрес Мораты на матче сборной Испании

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо поделился мнением о свисте в адрес форварда «Атлетико» Альваро Мораты. Ранее футболист играл за «Реал».

«Это неприятно, но, играя в топ-командах, он столкнется с тысячей подобных ситуаций. Он достаточно силен духом, чтобы справиться с этим», — сказал футболист в интервью El Larguero.

Морату освистали во время товарищеского матча с Бразилией (3:3) на «Сантьяго Бернабеу».