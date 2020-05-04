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Источник: Смолов должен в понедельник прибыть в Виго

18:09
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP

Как и ранее сообщал «СЭ», нападающий «Сельты» Федор Смолов должен сегодня, 4 мая, приехать в Виго, информирует канал En Xogo. Форвард сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии находиться с семьей.

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Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям. Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин, поэтому он не сможет приступить к тренировкам.

Аналогичная ситуация сложилась и у его одноклубника Пионе Систо, который в конце марта уехал в Копенгаген.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.

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