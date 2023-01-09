Игроки «Реала» Алаба и Тчуамени получили травмы

«Реал» на официальном сайте сообщил о травмах игроков команды Давида Алабы и Орельена Тчуамени.

Обследование выявило у австрийца травму правой камбаловидной мышцы, а у француза — травму левой камбаловидной мышцы.

Точные сроки восстановления футболистов не называются.

«Реал» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании, на 3 очка отставая от лидирующей «Барселоны».

11 января «Реал» сыграет против «Валенсии» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.