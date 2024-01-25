Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал понять, что игроки не могут повлиять на решение руководства, которое может уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера.

«Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять. Правда заключается в том, что мы очень довольны своим тренером. Он нам очень сильно помог, поэтому мы хотим, чтобы он остался», — цитирует Араухо Cadena Ser.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

На данный момент «Барса» занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, уступая «Жироне» восемь баллов.