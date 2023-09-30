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Сегодня, 04:28

Новым гендиректором «Аль-Иттихада» стал экс-директор «Бенфики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший исполнительный директор «Бенфики» Домингуш Соареш де Оливейра продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» объявил о назначении 63-летнего португальца на пост генерального директора клуба.

В пятницу португальский клуб объявил об уходе де Оливейры, который работал в «Бенфике» с марта 2004 года: «После этой отставки совет директоров назначил Хайме Родригеша Антунеса новым членом совета директоров».

«Аль-Иттихад» после 8 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 19 очков.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Бенфика
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