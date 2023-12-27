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Сегодня, 11:32

Неймар отправился в большой круиз на собственном лайнере с вечеринками и казино

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар организовал круиз на собственном лайнере по водам Бразилии, сообщает AS.

По данным источника, 27 декабря лайнер отправился в Рио-де-Жанейро. Мероприятие продлится 3 дня, после чего вернется обратно.

Всего на борту MSC Preziosa присутствуют 3500 человек. На лайнере есть магазины, казино, боулинг, залы для кино и вечеринок, живые выступления и концерты, аквапарк и множество гастрономических заведений. Неймар находится на борту со всей своей семьей.

Стоимость билета составляет от 1 до 6 тысяч евро.

Неймар на данный момент не играет из-за травмы мениска. Он выбыл до августа 2024 года.

Неймар Сантос
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