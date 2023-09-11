Гризманн — о перешедших в Саудовскую Аравию игроках: «Я понимаю их. Речь идет о невероятных суммах»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о футболистах, которые перешли в клубы Саудовской Аравии.

«Я понимаю тех, кто приехал туда играть. Речь идет о невероятных суммах. Несмотря на то, что мы зарабатываем много денег, некоторые хотят позаботиться о будущем своих детей и внуков, и мне это кажется нормальным. Им предстоит хорошо играть и показать весь свой талант. Могу ли я перейти? У меня семья и трое детей. Это непростое решение. Но, как вы знаете, МЛС по-прежнему остается моей целью», — сказал футболист.

В декабре 2022 года португальский форвард Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». В этом году к командам из Саудовской Аравии присоединились Карим Бензема, Н'Голо Канте (оба — «Аль-Иттихад»), Неймар, Рубен Невеш, а также Калиду Кулибали (все — «Аль-Хиляль»).