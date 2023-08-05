Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Таблица легионеров Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 23:02

Гол Малкома в дебютном матче помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттихад» Бензема

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в матче 1/4 финала Кубка арабских чемпионов — 3:1.

Голами в составе победителей отметились Сергей Милинкович-Савич (14-я минута), Салем аль-Давсари (45+3-я, пенальти) и Малком (70-я), для которого это дебютный матч за «Аль-Хиляль» после перехода из «Зенита».

За проигравшую команду гол забил Ромариньо (56-я). На 78-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не реализовал пенальти.

«Аль-Хиляль» выбил команду Бензема с турнира и в полуфинале встретится с победителем матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Карим Бензема
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
1
Читайте также
Тикнизяна жестко критиковали, но теперь он разрывает РПЛ! Пора в Европу?
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
СМИ сообщили об изменении тактики ВСУ после провала контрнаступления
Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка представлен к званию героев
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео дебютного гола Малкома за «Аль-Хиляль»
Новости
RSS RSS
Все новости