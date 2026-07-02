В Европарламенте раскритиковали Инфантино за допуск сборной России U-15 на международный турнир

Депутаты Европарламента подвергли критике главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после решения о допуске сборной России U-15 к участию в международном турнире, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

За отмену решения о допуске россиян высказались 44 депутата.

Международный турнир с участием российской команды должен пройти с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

Все российские сборные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях в 2022 году. При этом Российский футбольный союз остается членом ФИФА.