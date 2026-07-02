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2 июля, 00:17

В Европарламенте раскритиковали Инфантино за допуск сборной России U-15 на международный турнир

Павел Лопатко

Депутаты Европарламента подвергли критике главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после решения о допуске сборной России U-15 к участию в международном турнире, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

За отмену решения о допуске россиян высказались 44 депутата.

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Международный турнир с участием российской команды должен пройти с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

Все российские сборные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях в 2022 году. При этом Российский футбольный союз остается членом ФИФА.

Источник: ТАСС
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Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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