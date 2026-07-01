Александр Жуков считает, что сборная Россия вышла бы в 1/16 финала чемпионата мира-2026

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговор с «СЭ» поделился мнением о том, как сыграла бы сборная России на чемпионате мира-2026.

«Если бы наша сборная участвовала на этом турнире, то имела бы все шансы выйти в плей-офф. А дальше трудно спрогнозировать, так как это все зависело бы от соперника в 1/16 финала. Не думаю, что, например, сборные Канады и ЮАР, которые вышли в плей-офф, превосходят нас по уровню», — сказал Жуков «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.