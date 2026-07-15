Экс-премьер-министр Испании Рахой не стал извиняться за расистские слова о сборной Франции

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, допустивший расистские высказывания в адрес игроков сборной Франции, отказался приносить извинения за свои слова.

Перед полуфиналом чемпионата мира-2026 Рахой написал в колонке для El Debate, что «у Франции состав высочайшего уровня, только без французов».

Во вторник, 14 июля, Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал ЧМ. После этого матча Рахой опубликовал новую колонку с заголовком «Нужно иметь чувство юмора», в которой дал понять, что не отказывается от своих слов. Говоря об извинениях, принесенных представителями испанского правительства французским властям, он также отметил, что французы «никогда ни за что не просят прощения» и «это, судя по всему, всегда удел других».

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу