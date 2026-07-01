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Сегодня, 21:15

Умер начальник сборной России Сергей Куличенко

Начальник сборной России Сергей Куличенко скончался в возрасте 48 лет, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Причины смерти не уточняются.

Во время карьеры футболиста Куличенко выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», нижегородский «Локомотив», «Торпедо-ЗИЛ», «Факел», а также эстонскую «Лантану» и бельгийский «Мехелен».

В 2005 году он перешел в РФС на работу администратором сборных команд. Позднее Куличенко стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником мужской сборной России.

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