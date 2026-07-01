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1 июля, 19:05

Фигурист Галлямов: «Наши футболисты — крутые в российском чемпионате, а как съезжаются в сборную — с ними что-то происходит»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпион мира и призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» оценил шансы футбольной сборной России на международной арене.

— Россия такое Кабо-Верде, как на чемпионате мира, обыграла бы?

— Пу-пу-пу... Наши футболисты — герои в российском чемпионате, крутые, а как съезжаются в одном месте, в сборную, с ними что-то происходит. Я никого не узнаю! С кем наши недавно играли, с Египтом (проиграли 0:1. - Прим. «СЭ»)? Вот тебе и ответ (смеется)! Понятно, что нет международных турниров, товарищеские матчи — другая психология. Были бы еврокубки — наш клубный чемпионат тоже выглядел бы сильнее, хотя он и так неплохо держится.

Но наша сборная сильно зависит от того, стараются ли ребята. Если они играют в спокойном режиме, это бросается в глаза. На чемпионате мира — могли бы пройти Кабо-Верде, да. Но вполне реален и обратный исход.

Криштиану Роналду, Александр Галлямов.«Ощущение, что Португалия сливает Роналду». Чемпион мира — о фаворитах ЧМ и шансах России против Кабо-Верде

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Футбол
Сборная России по футболу
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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