Президент РФС Дюков считает, что сборная России была бы конкурентноспособна на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что смотрит матчи чемпионата мира-2026.

«Чемпионат мира — важное событие для футбола. На нем определяются тенденции, можно сравнить различные стили и понять, какие из них являются более предпочтительными. Такие турниры важны и с точки зрения индустрии футбола в целом. Важно увидеть, как проводятся матчи, как они организованы, освещаются, транслируются.

Большое количество матчей проводятся в ночное время и это не позволяет следить внимательнее. Но по мере возможности, безусловно, слежу за тем, что происходит на чемпионате мира.

Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно — мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире», — сказал Дюков после ежегодной конференции РФС.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.