Некрасов — о России на ЧМ-2026: «Вопрос мотивации игроков, тренерского штаба»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос «СЭ» о том, как бы выступила сборная России на чемпионате мира-2026.

— Как бы выступила Россия?

— Россия сыграла товарищеские матчи, в том числе с рядом участников чемпионата мира. Наверное, по ним можно примерно оценить уровень. Это вопрос мотивации игроков, тренерского штаба. Поэтому сложно сейчас сказать.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.