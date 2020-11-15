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Турция — Россия: Тосун реализовал пенальти

21:10
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Капитан сборной Турции Дженк Тосун забил пенальти в матче Лиги наций против России. Он сделал счет 3:1 в пользу турок в начале второго тайма.

Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк посчитал, что Далер Кузяев сфолил, пытаясь отобрать мяч в подкате в своей штрафной, и назначил одиннадцатиметровый.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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