Турция — Россия: Тосун реализовал пенальти
Капитан сборной Турции Дженк Тосун забил пенальти в матче Лиги наций против России. Он сделал счет 3:1 в пользу турок в начале второго тайма.
Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк посчитал, что Далер Кузяев сфолил, пытаясь отобрать мяч в подкате в своей штрафной, и назначил одиннадцатиметровый.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.