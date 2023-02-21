Шишкин высказался о возможном проведении матча между сборными России и Ирана

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном проведении матча между сборными России и Ирана.

«В целом да, играть сейчас матчи нет никакой мотивации абсолютно. Непонятно, кого будут вызывать сейчас в сборную? Головина, Миранчука, наверное, нет, Карпин об этом говорил. С другой стороны, почему бы не собирать команду? Еврокубков нет, времени достаточно. Сейчас выбор соперника зависит от того, дружественна ли к нам страна. Иран считается дружественным, поэтому они согласились на матч. Касаемо результата и мотивации, конечно, тяжело будет что-то придумать, чтобы заставить себя выкладываться. И интерес к этому матчу будет не такой, как обычно. Даже со стороны российских болельщиков. Сейчас даже Карпину тяжело действовать, кого-то вызывать, что-то придумывать, с кем-то играть. Вызывать топовых футболистов, и стараться, чтобы они были мотивированы на эти матчи, наверное, он не будет. Если кто-то проявил себя в чемпионате России и как-то зарекомендовал, то их и вызовут. Но это поверхностные игры и поверхностные сборы», — приводит слова Шишкина Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.