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Сегодня, 06:12

Игнатьев прокомментировал предложение РФС провести матч Россия — Ирак

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер олимпийской сборной Ирака Борис Игнатьев поделился мнением по поводу предложения РФС провести в марте 2023 года в Сочи товарищеский матч Россия — Ирак.

«Сейчас любая игра с участием сборной России вызовет интерес. Очень важно показать, что наша команда жива, продолжает держать руку на пульсе и, как только откроются шлюзы, готова соревноваться на полном серьезе. Если говорить о сопернике, то, наверное, интересно посмотреть не только то, что творится на европейском континенте.

Я работал в Ираке. Знаю, что это такое. Там было очень серьезное отношение футболистов к процессу, особенно если сравнить с ОАЭ. Люди очень хотели тренироваться и играть, зарабатывать деньги. Я бы сказал, что они не особо обученные, но были неплохо подготовлены с точки зрения атлетизма и боевитости», — заявил Игнатьев «РБ Спорт».

Как ранее сообщал «СЭ», Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.

В прошлом году сборная России провела три товарищеских поединка. Россияне победили Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-match-rossii-s-iranom-ne-povod-otkazy-vat-sya-ot-igry-s-irakom/
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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