Сенников считает, что у Карпина хватит сил работать в сборной и в клубе

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным до 2026 года.

«Думаю, что это правильно. Не вижу смысла сейчас что-то менять. Карпин очень хорошо работает с молодежью, что он показывает в «Ростове», взял правильный вектор в развитии сборной на будущее. Зачем брать какого-то нового специалиста, когда сейчас все хорошо? Думаю, что у Валерия Георгиевича хватит сил работать в таком режиме: в сборной и в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.