Сборная России провела восстановительную тренировку
Сегодня в Новогорске сборная России провела восстановительную тренировку, информирует пресс-служба национальной команды.
В ней приняли участие 10 игроков: Гильерме, Джанаев, Кудряшов, Семенов, Нойштедтер, Ант. Миранчук, Баринов, Ионов, Комличенко, Смолов.
Остальные футболисты прибудут на базу после воскресных матчей.
Напомним, ком анда готовится к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).
В воскресенье в Новогорске сборная России провела восстановительную тренировку. В ней приняли участие 10 игроков: Гилерме, Джанаев, Кудряшов, Семенов, Нойштедтер, Ант. Миранчук, Баринов, Ионов, Комличенко, Смолов. Остальные футболисты прибудут на базу после воскресных матчей. pic.twitter.com/tefPtMnpPp— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2019
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