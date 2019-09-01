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Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России провела восстановительную тренировку

18:05

Сегодня в Новогорске сборная России провела восстановительную тренировку, информирует пресс-служба национальной команды.

В ней приняли участие 10 игроков: Гильерме, Джанаев, Кудряшов, Семенов, Нойштедтер, Ант. Миранчук, Баринов, Ионов, Комличенко, Смолов.

Остальные футболисты прибудут на базу после воскресных матчей.

Напомним, ком анда готовится к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

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