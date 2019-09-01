В воскресенье в Новогорске сборная России провела восстановительную тренировку. В ней приняли участие 10 игроков: Гилерме, Джанаев, Кудряшов, Семенов, Нойштедтер, Ант. Миранчук, Баринов, Ионов, Комличенко, Смолов. Остальные футболисты прибудут на базу после воскресных матчей. pic.twitter.com/tefPtMnpPp