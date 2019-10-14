Сборная России прилетела в Москву после матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0). Команда Станислава Черчесова завоевала путевку в финальный турнир.

Сборная прилетела в Москву. Команду встречают две камеры, наша бригада и ни одного болельщика. pic.twitter.com/AwC12l7CEb — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 14, 2019

Сборной России осталось провести два матча в рамках отборочного турнира Евро-2020 — с командами Бельгии и Сан-Марино.

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