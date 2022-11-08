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Сегодня, 10:13

Сборная России поздравила Гуса Хиддинка с 76-летием: «Еще раз спасибо за подаренную нам сказку»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России поздравила бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка с 76-летием.

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии! И еще раз спасибо за подаренную нам сказку», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале сборной России.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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