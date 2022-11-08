Сборная России поздравила Гуса Хиддинка с 76-летием: «Еще раз спасибо за подаренную нам сказку»

Сборная России поздравила бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка с 76-летием.

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии! И еще раз спасибо за подаренную нам сказку», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале сборной России.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.