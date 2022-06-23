Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Сборная России в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 36-го на 35-е место.

Отметим, что национальная команда поднялась в рейтинге ФИФА на одну строчку, не сыграв при этом ни одного матча из-за отстранения от международных турниров.

Это произошло из-за того, что сборная Египта, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов, опустившись на восемь позиций.

Лидирующую позицию в таблице коэффициентов сохранила сборная Бразилии. Второе место занимает команда Бельгии, третье — Аргентина.