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Сегодня, 12:10

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 36-го на 35-е место.

Отметим, что национальная команда поднялась в рейтинге ФИФА на одну строчку, не сыграв при этом ни одного матча из-за отстранения от международных турниров.

Это произошло из-за того, что сборная Египта, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов, опустившись на восемь позиций.

Лидирующую позицию в таблице коэффициентов сохранила сборная Бразилии. Второе место занимает команда Бельгии, третье — Аргентина.

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Сборная России по футболу
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