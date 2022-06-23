Матыцин рассказал, при каком условии сборная России сыграет с Индией

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каком условии сборная России сыграет с национальной командой Индии. По его словам, Министерство спорта и Российский футбольный союз (РФС) могут проработать вариант проведения матча, если Индия выскажет заинтересованность.

«В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий, — приводит слова министра спорта РИА «Новости Спорт». — Что касается футбола, если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС. Сборная России располагается на 36-м месте рейтинга ФИФА, команда Индии — на 106-й позиции. Готовы также проводить обмен тренерским опытом в рамках организации специальных семинаров для российских и индийских тренеров».

Российская делегация во главе с Матыциным посетила Индию, где провела ряд переговоров, а также приняла участие во втором заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.