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Сегодня, 11:49

Матыцин рассказал, при каком условии сборная России сыграет с Индией

Карен Саркисян
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каком условии сборная России сыграет с национальной командой Индии. По его словам, Министерство спорта и Российский футбольный союз (РФС) могут проработать вариант проведения матча, если Индия выскажет заинтересованность.

«В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий, — приводит слова министра спорта РИА «Новости Спорт». — Что касается футбола, если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС. Сборная России располагается на 36-м месте рейтинга ФИФА, команда Индии — на 106-й позиции. Готовы также проводить обмен тренерским опытом в рамках организации специальных семинаров для российских и индийских тренеров».

Российская делегация во главе с Матыциным посетила Индию, где провела ряд переговоров, а также приняла участие во втором заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220623/futbol-1797501620.html
Футбол
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
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