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Сегодня, 11:14

Колосков назвал положительным шагом встречу представителей РФС и УЕФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» встречу представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских клубов и сборной на международную арену.

«У нас есть локальная задача — узнать, каким образом можно вернуть клубы к участиям в еврокубках. Тут не надо ничего выдумывать. Мы ничего не можем сказать сейчас. Положительным шагом является то, что люди поедут в офис УЕФА. И это будут не рядовые представители, а руководители российского футбола», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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