Отец Черышева: «О возможности Дениса сыграть за сборную России можно будет сказать только после проведения МРТ»

Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев высказался о возможности сына помочь сборной России в предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

28-летний хавбек получил повреждение в игре с «Лиллем» (4:1) в матче отборочного турнира Лиги чемпионов. Россиянин покинул поле в сопровождении физиотерапевтов команды.

— О возможности Дениса сыграть за сборную России в ближайших матчах можно будет сказать только после проведения МРТ. Обследование пройдет сегодня или завтра, — приводит «РИА Новости» слова Черышева.

В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира