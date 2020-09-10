Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о силе национальной команды как единое целое.

— Согласны с тем, что сборная России как единое целое выше, чем сумма умений ее футболистов?

— Это вы можете сравнивать и считать. А мы готовим наших футболистов.

Два раза по три гола? Есть набор игроков на сегодня. Надо оценить их состояние и соперника и сделать максимум, чтобы они себя комфортно чувствовали и дополняли. Может получиться или нет. Но невозможно требовать от футболиста Х быть Головиным, если он Миранчук. Антон сыграл на своих сильных сторонах. Идеальный момент — первый гол в ворота Венгрии. Это не отрепетировано на поле — времени нет почти так скрупулезно тренироваться. А на теории мы показали, кто куда должен бежать. Могли забить, могли — нет. Но из обороны вышли так, как планировали. Когда Дзюба отдал на Зобнина, это правильно. Если бы мы на поле чаще встречались, то повторяли бы. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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