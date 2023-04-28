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28 апреля, 21:59

Шабаров возглавит молодежную сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян сообщил «СЭ» об утверждении Ивана Шабарова на пост главного тренера молодежной сборной России по футболу.

«Мы поддержали Ивана Шабарова на посту главного тренера молодежной сборной. Мы не назначаем, мы одобрили кандидатуру. Есть качества, по которым определяют человека. Мы посчитали, что он подходит на должность тренера молодежной команды», — сказал Мирзоян «СЭ».

44-летний специалист с лета 2022 года возглавляет сборную России до 19 лет.

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