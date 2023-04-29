Романцев сравнил работу Карпина в сборной с режиссером, который не знает, состоится ли премьера

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, был ли повод у министра спорта РФ Олега Матыцина спросить у главного тренера сборной России Валерия Карпина после матча с Ираном (1:1), с кем он — с командой, болельщиками, Россией или сам по себе.

«Честно говоря, мне самому не очень понятно, зачем чиновнику такого ранга публично обращаться к тренеру сборной страны за разъяснением, с Россией он или сам по себе. Да еще в такой форме. Подобное можно услышать, пожалуй, только от человека, который не знает, в каком положении находятся сейчас и Карпин, и национальная команда, — еще ни один тренер в нашем футболе не испытывал такого. Работать и заново создавать коллектив, оказавшийся в изоляции, все равно что режиссеру репетировать пьесу, не зная, состоится ли когда-нибудь премьера. Вот почему так удивили слова министра, мягко говоря. Скорее всего, они произнесены сгоряча, на эмоциях, после не самой удачной игры в Тегеране. О чем, думаю, Олег Васильевич сам потом пожалел. Что касается ответной реакции Карпина, то, как говорится, каков вопрос, таков и ответ», — сказал Романцев.