Круговой: «Если бы Дуглас попал в окончательный список, то конкурировали бы»
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился своими впечатлениями от того, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос попал в предварительный состав российской сборной.
«Я нормально отнесся, когда увидел Дугласа Сантоса в расширенном составе сборной. Все понимаю. Марио же тоже вызывался в сборную. Если бы Дуглас попал в окончательный список, то конкурировали бы», — сказал Круговой Sport24.
Ранее Сантос получил российский паспорт. В окончательный список сборной России Сантос включен не был.
Источник: sport24.ru
