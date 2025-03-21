Круговой: «Если бы Дуглас попал в окончательный список, то конкурировали бы»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился своими впечатлениями от того, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос попал в предварительный состав российской сборной.

«Я нормально отнесся, когда увидел Дугласа Сантоса в расширенном составе сборной. Все понимаю. Марио же тоже вызывался в сборную. Если бы Дуглас попал в окончательный список, то конкурировали бы», — сказал Круговой Sport24.

Ранее Сантос получил российский паспорт. В окончательный список сборной России Сантос включен не был.