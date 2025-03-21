Жоазиньо: «Надеюсь, что получится провести товарищеский матч между Россией и Бразилией»

Бывший нападающий «Краснодара» Жоазиньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Будет отлично, если сборная России сыграет против Бразилии. Потому что последнее время Россия не играла с хорошими и сильными сборными. Надеюсь, что получится провести этот товарищеский матч», — сказал Жоазиньо «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов к международным турнирам уже в 2025 году.