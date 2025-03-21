Капитан сборной Гренады Пьер: «Дзюба отличный футболист. Не обидно, что он установил рекорд, забив нам»

Капитан сборной Гренады Доррел Пьер в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сборной России Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба — это отличный футболист, против него было очень трудно играть. Он был лучшим на поле в матче против нас. Он забил рекордный гол за сборную России? Поздравляю его. Не обидно, что он установил рекорд, забив нам», — сказал Пьер «СЭ».

36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom Матче Сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).