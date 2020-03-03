Колосков — о перспективах Кокорина в сборной России
22:15
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин имеет неплохие шансы вернуться в сборную России.
— Допускаете, что Кокорин вернется в сборную?
— Черчесов же не раз говорил, что он никогда не заглядывает в паспорт, не смотрит на биографию футболиста. Будет Кокорин играть на соответствующем уроне, значит, вернется. Все зависит от него.
— А разрешат ли ему играть за сборную?
— А кто ему поставит препоны? Все решает тренер. Никто больше на ситуацию повлиять не может. (Виталий Айрапетов)
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