Карпин рассказал, как сборная России доехала до Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как национальный состав добрался до Ирана, где проведет товарищеский матч.

— Как добрались? Долгой была дорога?

— Нормальный путь для нас для ростовских вообще сказка — 4 часа на самолете и 1,5 часа на автобусе. Мы по 4 часа летаем и по 6 часов на автобусе. Все прошло великолепно.

— Вам еще не сказали, будет ли матч 26 марта? Официально еще не объявляли.

— Мы готовимся, а так не знаю.

Встреча команд состоится завтра, 23 марта, начало — 20.00 мск.