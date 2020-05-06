Иржи Ярошик: «Видно, что Головин играет в европейской топ-лиге»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что следит за матчами сборной России. Также он поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

— Когда есть возможность — смотрю матчи с ее участием, — цитирует Ярошика «Российская газета». — А в октябре прошлого года был на игре с Шотландией. Мне безумно понравились «Лужники», атмосфера. Раньше так за вашу сборную не болели. Приятно было прокатиться на метро, встретить болельщиков. Многие из них меня узнали, просили автограф.

— Кого бы отметили у России?

- Все здорово сыграли, но я бы отметил Головина. Он выделяется. Видно, что человек играет в европейской топ-лиге. Его работа с мячом, техника, уверенность в себе — все это говорит о том, что он футболист высокого уровня.