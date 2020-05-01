Головин не попал в символическую сборную сезона-2019/20 во Франции по версии France Football

Издание France Football представило на своем сайте символическую сборную чемпионата Франции сезона-2019/20, розыгрыш которого был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в список. В составе символической сборной присутствует только один партнер 23-летнего россиянина по команде — форвард Виссам Бен Йеддер. 5 футболистов в списке представляют признанный чемпионом Франции «ПСЖ». В сборную попал 17-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, которым интересуется «Реал».

Символическая сборная лиги 1 по версии France Football: Предраг Райкович («Реймс»), Амари Траоре («Ренн»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Фету Мауасса («Ренн»), Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария, Неймар, Кильян Мбаппе (все трое — «ПСЖ»), Виссам Бен Йеддер («Монако»).

В чемпионате Франции было сыграно 28 туров, согласно зафиксированной таблице, «ПСЖ» признан чемпионом страны. Вместе с парижанами в Лигу чемпионом попадут «Марисель» и «Ренн», а в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс». Из лиги 1 вылетели «Амьен» и «Тулуза».