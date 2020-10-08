Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Если бы игра была официальная, то и счет был бы другой». Булыкин о поражении России от Швеции

21:50
Дмитрий Булыкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Булыкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды от Швеции (1:2) в товарищеском матче.

— Впечатления от игры не самые хорошие, но это был товарищеский матч, такое возможно, — сказал Булыкин «СЭ». — Надеюсь, это не повлияет на следующую важную игру против Турции.

— Что послужило причиной поражения?

— Думаю, что ребята проиграли из-за удачного завершение атак шведов и, конечно же, ошибок наших футболистов. Если бы игра была официальная, то и счет был бы другой.

— Можете кого-то выделить среди игроков?

— По такой игре сложно выделить кого-то. Будем надеяться, что в следующих играх будет уже и результат, и настроение другое. (Екатерина Звенигородская)

Россия — Швеция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир