«Если бы игра была официальная, то и счет был бы другой». Булыкин о поражении России от Швеции

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды от Швеции (1:2) в товарищеском матче.

— Впечатления от игры не самые хорошие, но это был товарищеский матч, такое возможно, — сказал Булыкин «СЭ». — Надеюсь, это не повлияет на следующую важную игру против Турции.

— Что послужило причиной поражения?

— Думаю, что ребята проиграли из-за удачного завершение атак шведов и, конечно же, ошибок наших футболистов. Если бы игра была официальная, то и счет был бы другой.

— Можете кого-то выделить среди игроков?

— По такой игре сложно выделить кого-то. Будем надеяться, что в следующих играх будет уже и результат, и настроение другое. (Екатерина Звенигородская)