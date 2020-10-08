«Если бы игра была официальная, то и счет был бы другой». Булыкин о поражении России от Швеции
21:50
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды от Швеции (1:2) в товарищеском матче.
— Впечатления от игры не самые хорошие, но это был товарищеский матч, такое возможно, — сказал Булыкин «СЭ». — Надеюсь, это не повлияет на следующую важную игру против Турции.
— Что послужило причиной поражения?
— Думаю, что ребята проиграли из-за удачного завершение атак шведов и, конечно же, ошибок наших футболистов. Если бы игра была официальная, то и счет был бы другой.
— Можете кого-то выделить среди игроков?
— По такой игре сложно выделить кого-то. Будем надеяться, что в следующих играх будет уже и результат, и настроение другое. (Екатерина Звенигородская)