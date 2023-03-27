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Чепчугов: «Песьякову нужно убрать самоуверенность и добавить надежности»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, что думает об игре голкипера сборной России Сергея Песьякова в товарищеском матче национальной команды с Ираком (2:0).

«Будем откровенны. Безусловно, Сергей является опытным голкипером и мастером вратарского цеха! Понятно, что тренерское требование — выходить от ворот через передачу, но Сергею нужно убрать самоуверенность и добавить надежности. Удачи ему и прекрасной карьеры! У остальных же с проявлением себя в клубах будет шанс надеть рубашку для матча сборной России. Карпина необходимо поддерживать, а не критиковать. Сегодня он лучший, и замены ему нет!» — цитирует Чепчугова Sport24.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком. Встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-chepchugov-ob-oshibkakh-pesyakova-sergeyu-nuzhno-ubrat-samouverennost-i-dobavit-nadezhnosti
Сергей Песьяков
Сергей Чепчугов
Сборная России по футболу
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