Чепчугов: «Песьякову нужно убрать самоуверенность и добавить надежности»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, что думает об игре голкипера сборной России Сергея Песьякова в товарищеском матче национальной команды с Ираком (2:0).

«Будем откровенны. Безусловно, Сергей является опытным голкипером и мастером вратарского цеха! Понятно, что тренерское требование — выходить от ворот через передачу, но Сергею нужно убрать самоуверенность и добавить надежности. Удачи ему и прекрасной карьеры! У остальных же с проявлением себя в клубах будет шанс надеть рубашку для матча сборной России. Карпина необходимо поддерживать, а не критиковать. Сегодня он лучший, и замены ему нет!» — цитирует Чепчугова Sport24.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком. Встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге.