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Дивеев — о критике футболистов Черчесовым: «Если тебе говорят: «Ты говно», значит, я говно»

14:28
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о критике футболистов главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. 21-летний футболист провел несколько матчей за национальную команду в Лиге наций.

— Я не смотрел интервью, — говорит Дивеев. — Только слышал по поводу критики футболистов. Это мнение тренера, он может говорить, что угодно. Не подумайте, что я поддерживаю те слова, но и критиковать не собираюсь.

— Вас бы обидели подобные слова в ваш адрес?

— Я бы наоборот разозлился на себя. Если тебе говорят: «Ты говно», значит, я говно. Если плохой игрок, значит, что надо делать? Тренироваться, работать, становиться сильнее. Я не такой человек, который будет в ответ огрызаться. Главное, чтобы говорили в лицо, а не получать информацию через третьи руки.

(Константин Алексеев)

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