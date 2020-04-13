Динияр Билялетдинов: «После ЧМ-2018 все снова стали уважать российский футбол»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов вспомнил о знаковых для национальной команды турнирах — чемпионате Европы-2008 и чемпионате мира-2018.

— На Евро-2008 вся команда была героями, особенно после нашей победы над сборной Голландии, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Эвертона». — Это самая запоминающаяся футбольная история для многих в России. После ЧМ-2018 у нас появились новые герои, и все снова стали уважать российский футбол. В стране появилась огромная любовь к нашей сборной.

На Евро-2008 сборная России завоевала бронзовые медали, на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала.