Делегация РФС примет участие в конгрессе ФИФА в Руанде

Делегация Российского футбольного союза (РФС) примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает РИА «Новости».

73-й конгресс ФИФА пройдет 16 марта в Кигали (Руанда).

На заседании организации пройдут выборы президента ФИФА. Единственным кандидатом на эту должность является действующий глава организации Джанни Инфантино.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организаций.