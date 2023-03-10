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Сычев объяснил, почему изменил свое мнение о возможном переходе российского футбола в Азию

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Мнение «за» было высказано на эмоциях, без анализа ситуации. Доводы тогда были только в том, что нам нужно играть и соревноваться. Но проанализировав все плюсы и минусы, могу сказать: переход в АФК — не очень хороший вариант. Наши игроки смогут расти, только если будут соревноваться на европейском уровне. Так что сейчас нужно оставаться в Европе и ждать», — цитирует Сычева Sport24.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-sychev-obyasnil-pochemu-izmenil-svoyu-pozitsiyu-po-perekhodu-rossiyskogo-futbola-v-aziyu
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
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