Черчесов рассказал о нюансах подготовки к отбору ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие факторы необходимо учесть при подготовке к отборочному турниру ЧМ-2022. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Мы отборочные матчи начинаем в марте, можно сказать, с листа, — сказал Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России. — Есть нюансы, которые надо будет проанализировать: выйдет ли молодежная сборная (молодежное Евро пройдет с 9 по 26 июня 2021 года — Прим. «СЭ»), что будет с календарем, можно ли будет перенести тур РПЛ, чтобы у нас был хотя бы недельный цикл. Тем более, если пандемия нам какие-то вещи подкинет. Ритм меняется — не закончив один большой турнир, ты уже выступаешь в другой отборочный. Посмотрим, как нам надо будет действовать».

Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Live!