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Черчесов поздравил свой тренерский штаб с 10-летием совместной работы

16:58
Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче (слева направо). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче (слева направо). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил свой тренерский штаб с 10-летием совместной работы. В штаб 57-летнего специалиста входят тренер Мирослав Ромащенко, тренер вратарей Гинтарас Стауче и тренер по физподготовке Владимир Паников.

«В январе нашему тренерскому штабу исполнилось 10 лет. 5 клубов и сборная России, золотой дубль в Польше и выход в четвертьфинал Чемпионата мира. Рассчитываем, что главные победы — впереди!» — написал Черчесов у себя в Instagram, опубликовав совместное фото с коллегами.

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Черчесов работал вместе с Ромащенко, Стауче и Паниковым в «Жемчужине-Сочи», «Ахмате», «Амкаре», московском «Динамо» и «Легии». Вместе они выигрывали чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16. Специалисты руководят сборной России с лета 2016 года.

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