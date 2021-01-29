Черданцев раскрыл секреты скандального интервью Черчесова
Известный комментатор Георгий Черданцев, ставший героем «Разговора по пятницам», раскрыл подробности нашумевшего интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».
— Ноябрьский эфир Черчесова. Все случилось, как задумали?
— Да. Тонко спланированная режиссура. Не импровизация!
— Есть место и провокациям?
— Ну да, это была провокация. Не все роли расписали по хронометражу и деталям. Но резонанса добились. Эффект что надо — Чалов забил три гола на финише сезона, поняв, что пора заканчивать пить чай. Скажу откровенно: мы с Саламовичем много общаемся за кулисами. Знаю, что все это он два года в себе держал!
— Два?
— Да! Просто чесался язык — дать им как следует затрещину! Вы же видите, что происходит: Леша Миранчук полгода не попадает в стартовый состав «Аталанты». Далеко не самой сильной команды Италии! Так что это была наша общая задача — чуть всколыхнуть футбольное сообщество.
— Казанского-то предупредили?
— Он с самого начала был в роли «плохого Санты».
— Вам не казалось, что вот-вот дойдет до кулаков — у плохого Санты и Саламовича?
— Да нет... Это игра! Все отработали на пять с плюсом.
— Вот интересно: если бы Игорь Денисов в динамовские времена откликнулся на предложение Черчесова пойти «поговорить в душе»? Или Казанский ему ответил бы?
— Вы Саламовича знаете?
— Немного.
— Рядом стояли?
— Неоднократно. Он крупный, конечно.
— Да очень здоровый. Я бы не рискнул с ним толкаться. Чревато!
— Ваша реакция — когда главный тренер сборной сообщает, что может и в табло дать Казанскому?
— Он же не Казанскому говорил! Вы не так поняли. Да и сказано это было на рекламе, а не в эфире. Черчесов хотел показать одну простую вещь.
— Это какую же?
— «Ребята, вы желаете задавать острые вопросы? А теперь поставьте себя на мое место! Вам приятно, когда говорят вот так? Я же не мальчик, в конце концов...» Он прав — нельзя к тренеру сборной относиться как к нашкодившему пацану. Сужу по комментариям — это не все понимают. Черчесов — фигура другого полета, орденоносец!
(Юрий Голышак, Александр Кружков)
Видеоверсия интервью Георгия Черданцева — на YouTube-канале «СЭ»
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